Тренер Ренна: «Наши волевые качества и хорошая игра вымотали Динамо»

Наставник французского «Ренна» Бруно Женезио после домашней победы над киевским «Динамо» в 3-м туре Лиги Европы (2:1) рассказал:

«Несмотря на то, что победа была одержана только в конце матча, она целиком заслужена. Наша команда показала волевые качества и хорошее качество игры, которая вымотала соперника. У всех команд есть слабые места, и мы поплатились за это. Это единственный негативный момент, который я увидел сегодня.

В целом, мне очень понравился рисунок игры моей команды, созданный при участии всех игроков. В нашей игре против хорошего коллектива были благородство и разнообразие, а вышедшие на замены молодые игроки придали нашей игре решимости.

Лесли Угочукву и Лоренц Ассиньон – это футболисты, хорошо работающие на тренировках, серьезные, добросовестные и внимательные. Приятным моментом для клуба является то, что команда завершила еврокубковый матч с шестью игроками, родившимися в период с 2002-го по 2005 год. Это очень позитивно для будущего. Лесли прогрессирует, но когда играешь регулярно, это проще. Лоренц оправдал наши ожидания, как и всегда.

Еще рано говорить о каких-то достижениях, но мы на верном пути. Мы должны хорошо выступить в турнире до конца, начиная с ближайшего ответного матча против «Динамо» в Кракове. Но прежде нам необходимо сосредоточиться на дерби против «Нанта».