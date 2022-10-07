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Лига Европы
07 октября 2022, 04:20 | Обновлено 07 октября 2022, 04:40
67
0

Оценки за матч Ренн – Динамо. Это был провальный матч Дениса Попова

«Динамо» проиграло третью встречу подряд в Лиге Европы

07 октября 2022, 04:20 | Обновлено 07 октября 2022, 04:40
67
0
Оценки за матч Ренн – Динамо. Это был провальный матч Дениса Попова
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы французский «Ренн» победил киевское «Динамо» (2:1).

В первом тайме Виктор Цыганков ответил на гол Мартина Террье. А на 89-й минуте Денис Попов просто подарил мяч сопернику перед воротами!

«Динамо» проиграло третью встречу подряд в Лиге Европы, не имеет ни одного очка и занимает последнее 4-е место в группе.

Защитник Денис Попов получил от журналистов Sport.ua самую низкую оценку 3.5. У киевлян Бойко, Цыганков, Сидорчук, Шепелев имеют оценку 6.0.

🏆 Лига Европы. Ренн – Динамо – 2:1

Голы: Террье, 23, Дуэ, 89 – Цыганков, 33.

Оценки Sport.ua за матч Ренн – Динамо – 2:1

Замены Ренна: Д.Дуэ – 7,0; Аблен – б/о; Трюффер – б/о.

Замены Динамо: Ванат – 5,5; Караваев – б/0; Вивчаренко – б/о.

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Динамо Киев Лига Европы Виктор Цыганков Денис Попов Ренн - Динамо Ренн оценки Sport.ua
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Источник Sport.ua
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