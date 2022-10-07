Оценки за матч Ренн – Динамо. Это был провальный матч Дениса Попова
«Динамо» проиграло третью встречу подряд в Лиге Европы
6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы французский «Ренн» победил киевское «Динамо» (2:1).
В первом тайме Виктор Цыганков ответил на гол Мартина Террье. А на 89-й минуте Денис Попов просто подарил мяч сопернику перед воротами!
«Динамо» проиграло третью встречу подряд в Лиге Европы, не имеет ни одного очка и занимает последнее 4-е место в группе.
Защитник Денис Попов получил от журналистов Sport.ua самую низкую оценку 3.5. У киевлян Бойко, Цыганков, Сидорчук, Шепелев имеют оценку 6.0.
🏆 Лига Европы. Ренн – Динамо – 2:1
Голы: Террье, 23, Дуэ, 89 – Цыганков, 33.
Оценки Sport.ua за матч Ренн – Динамо – 2:1
Замены Ренна: Д.Дуэ – 7,0; Аблен – б/о; Трюффер – б/о.
Замены Динамо: Ванат – 5,5; Караваев – б/0; Вивчаренко – б/о.
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