Стало известно, кто заменит Оганова на посту гендиректора луганской Зари

Новым генеральным директором луганской «Зари» станет Игорь Гузь.

Прежний гендиректор клуба Станислав Оганов по семейным причинам подал в отставку с должности. Он работал в структуре луганского клуба в течение 20 лет.

После этого исполняющим обязанности генерального директора луганчан назначен Игорь Гузь. Он работал начальником команды.

Заря в текущем сезоне УПЛ имеет 10 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.