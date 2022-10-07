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Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 01:27 | Обновлено 07 октября 2022, 01:49
134
0

Стало известно, кто заменит Оганова на посту гендиректора луганской Зари

Станислав Оганов подал в отставку, и гендиректором будет Игорь Гузь

07 октября 2022, 01:27 | Обновлено 07 октября 2022, 01:49
134
0
Стало известно, кто заменит Оганова на посту гендиректора луганской Зари
ФК Заря. Игорь Гузь

Новым генеральным директором луганской «Зари» станет Игорь Гузь.

Прежний гендиректор клуба Станислав Оганов по семейным причинам подал в отставку с должности. Он работал в структуре луганского клуба в течение 20 лет.

После этого исполняющим обязанности генерального директора луганчан назначен Игорь Гузь. Он работал начальником команды.

Заря в текущем сезоне УПЛ имеет 10 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.

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Станислав Оганов Игорь Гузь генеральный директор отставка Заря Луганск
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Источник Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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