Украина. Премьер лига07 октября 2022, 01:27 | Обновлено 07 октября 2022, 01:49
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Стало известно, кто заменит Оганова на посту гендиректора луганской Зари
Станислав Оганов подал в отставку, и гендиректором будет Игорь Гузь
07 октября 2022, 01:27 | Обновлено 07 октября 2022, 01:49
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Новым генеральным директором луганской «Зари» станет Игорь Гузь.
Прежний гендиректор клуба Станислав Оганов по семейным причинам подал в отставку с должности. Он работал в структуре луганского клуба в течение 20 лет.
После этого исполняющим обязанности генерального директора луганчан назначен Игорь Гузь. Он работал начальником команды.
Заря в текущем сезоне УПЛ имеет 10 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.
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