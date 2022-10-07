Фенербахче на классе обыграл гостей из Кипра

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» в матче 3-го тура Лиги Европы обыграл АЕК из Кипра со счетом 2:0.

На 26-й минуте счет открыл экс-игрок «Челси» и «Боруссии Д» Миши Батшуайи, а на 80-й минуте игры забил защитник АЕКа Рафаил Мамас, правда, в свои ворота.

Благодаря этой победе «Фенербахче» вернул себе лидерство в группе B. В активе клуба из Турции 7 очков. АЕК остался на третьем месте с 3 пунктами.

К слову, соперником этих команд в группе является киевского «Динамо». Украинский клуб провалил первую половину розыгрыша группы и довольствуется нулем очков.

Лига Европы. 3-й тур

Группа В

«Фенербахче» – АЕК – 2:0

Голы: Батшуайи, 26, Мамас, 80 (автогол)