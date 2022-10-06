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Лига конференций
06 октября 2022, 23:58 |
315
0

Соперники Днепра-1 в группе ЛК подарили зрителям зрелищный футбол

АЗ Аклмаар обыграл «Аполлон» в результативном матче

06 октября 2022, 23:58 |
315
0
Соперники Днепра-1 в группе ЛК подарили зрителям зрелищный футбол
Twitter. АЗ Алкмаар

Нидерландский клуб АЗ Алкмаар в матче 3-го тура Лиги конференций обыграл «Аполлон» из Кипра со счетом 3:2.

Команды обменивались голами, но на 85-й минуте встречи шведский форвард АЗ Алкмаара Йеспер Карлссон вырвал победу для своей команды.

Клуб из Нидерландов записал себе в актив очередные 3 очка. После трех туров на счету «сырных фермеров» 9 пунктов из 9. «Аполлон» занимает последнее место с 2 очками.

Отметим, что вместе с этими командами в группе также играет и украинский футбольный клуб «Днепр-1», который занимает 2-е место с 4 очками.

Лига конференций. 3-й тур

Группа Е

АЗ Алкмаар – «Аполлон» – 3:2

Голы: Одгор, 16, Де Вит, 62, Карлссон, 85 – Йостен, 19, Кабрал, 71

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Источник Sport.ua
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