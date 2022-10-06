Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер Вадуца: «Первые минуты игры были для нас ужасными»
Лига конференций
06 октября 2022, 23:40 |
265
0

Главный тренер Вадуца: «Первые минуты игры были для нас ужасными»

Алессандро Манджаратти прокомментировал ничью своих подопечных против «Днепра-1»

06 октября 2022, 23:40 |
265
0
Главный тренер Вадуца: «Первые минуты игры были для нас ужасными»
СК Днепр-1. Алессандро Манджаратти

Главный тренер «Вадуца» Алессандро Манджаратти прокомментировал результат матча 3-го тура Лиги конференции против «Днепра-1»:

– Мы начали очень плохо, первые 10 минут были для нас очень ужасающими. Мы не могли играть в свой футбол, а «Днепр-1» постоянно атаковал и не давал нам простора. В результате мы уже на 5-й минуте пропустили гол, что создало нам проблемы. Но потом мы собрались, начали прессинговать и создавать моменты.

После того, как мы сравняли счет, мы почувствовали уверенность в своих силах. Это дало нам силы и команда почувствовала, что может играть, как всегда. Второй тайм мы начали очень хорошо, сразу забили, а могли забить еще несколько мячей. И в таких моментах наши игроки обычно решают ситуацию в свою пользу, но на этот раз не произошло. В целом считаю, что игра была очень содержательной, и все было очень хорошо.

– Как вы видите момент, в котором арбитр мог бы назначить пенальти?

– Да, такое случается, но это футбол. Мы должны быть сконцентрированы на собственной игре и на том, что мы можем сделать в будущем. Нам удалось успокоиться. Мы могли забить еще три мяча, но нужно помнить, что мы играем во втором дивизионе Швейцарии, а «Днепр-1» считается одной из сильнейших команд Украины. Мы сделаем из всего выводы и будем играть еще лучше.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги конференции между СК «Днепр-1» и «Вадуцем» завершился вничью со счетом 2:2.

По теме:
Соперники Днепра-1 в группе ЛК подарили зрителям зрелищный футбол
Тренер Днепра-1 рассказал о степени повреждения колена у Лучкевича
Валерий ГОРОДОВ: «Расстроены, так как рассчитывали на победу»
Днепр-1 Вадуц Днепр-1 - Вадуц пресс-конференция Лига конференций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Футбол | 06 октября 2022, 21:36 3
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца

Интересная петиция набирает обороты в Англии

Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
Футбол | 06 октября 2022, 10:43 49
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде

Валерий Василенко – о поражении «горняков» на «Сантьяго Бернабеу»

Директор Динамо: «Суркис – очень умный человек. Луческу – реально глыба»
Футбол | 06.10.2022, 16:55
Директор Динамо: «Суркис – очень умный человек. Луческу – реально глыба»
Директор Динамо: «Суркис – очень умный человек. Луческу – реально глыба»
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Футбол | 06.10.2022, 15:30
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Луческу вышел на 2-е место по количеству игр в еврокубках. У кого больше?
Футбол | 06.10.2022, 23:23
Луческу вышел на 2-е место по количеству игр в еврокубках. У кого больше?
Луческу вышел на 2-е место по количеству игр в еврокубках. У кого больше?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
05.10.2022, 01:50 2
MMA
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
06.10.2022, 00:25 2
Футбол
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
05.10.2022, 16:34 7
Футбол
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
05.10.2022, 20:55 5
Война
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
05.10.2022, 22:56 4
Футбол
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
05.10.2022, 23:15 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «У Джошуа в соперниках чемпион за чемпионом. А у Фьюри?»
Тони БЕЛЛЬЮ: «У Джошуа в соперниках чемпион за чемпионом. А у Фьюри?»
05.10.2022, 13:50 13
Бокс
Шесть дронов-камикадзе. Рашисты атаковали Белую Церковь
Шесть дронов-камикадзе. Рашисты атаковали Белую Церковь
05.10.2022, 10:40 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности