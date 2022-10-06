Тренер Днепра-1 рассказал о степени повреждения колена у Лучкевича
Валерий Городов оценил ключевой эпизод игры против «Вадуца»
Тренер СК «Днепр-1» Валерий Городов после матча 3-го тура Лиги конференций против «Вадуца» (2:2) ответил на вопрос, насколько тяжела травма у Валерия Лучкевича:
«Окончательный диагноз его травмы станет известен завтра, но думаю, там тяжелое повреждение».
Хавбек «Днепра-1» Валерий Лучкевич получил серьезную травму в матче Лиги конференций против «Вадуца». Полузащитник в самом начале второго тайма пошел в подкат и получил повреждение.
Валерий покинул поле, держась за колено, что может говорить о повреждении крестообразных связок. Лучкевич только недавно восстановился после травмы «крестов» – в последний раз он выходил на поле еще на летних сборах днепрян.
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