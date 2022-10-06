Лига Европы06 октября 2022, 23:23 |
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Луческу вышел на 2-е место по количеству игр в еврокубках. У кого больше?
Главный тренер «Динамо» сравнялся с Венгером, до Фергюсона еще 19 матчей
06 октября 2022, 23:23 |
1313
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сравнялся с Арсеном Венгером по количеству игр в еврокубках.
Киевский клуб проводит матч 3-го тура Лиги Европы против «Ренна». К 64-й минуте игры счет 1:1.
Эта игра стала для Мирчи Луческу 250-й в еврокубках. С французом он делит 2-е место по этому показателю.
Рекордсменом остается экс-коуч «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон – 269 матчей.
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