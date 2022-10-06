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  4. Луческу вышел на 2-е место по количеству игр в еврокубках. У кого больше?
Лига Европы
06 октября 2022, 23:23 |
1313
1

Луческу вышел на 2-е место по количеству игр в еврокубках. У кого больше?

Главный тренер «Динамо»  сравнялся с Венгером, до Фергюсона еще 19 матчей

06 октября 2022, 23:23 |
1313
1
Луческу вышел на 2-е место по количеству игр в еврокубках. У кого больше?
Instagram. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сравнялся с Арсеном Венгером по количеству игр в еврокубках.

Киевский клуб проводит матч 3-го тура Лиги Европы против «Ренна». К 64-й минуте игры счет 1:1.

Эта игра стала для Мирчи Луческу 250-й в еврокубках. С французом он делит 2-е место по этому показателю.

Рекордсменом остается экс-коуч «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон – 269 матчей.

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Мирча Луческу Арсен Венгер Алекс Фергюсон Лига Европы Динамо Киев Ренн Ренн - Динамо рекорд
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Источник Setanta Sports Ukraine
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sergej55
Досить діду мучить вболівальників.Давай на пенсію.
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