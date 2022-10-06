Луческу вышел на 2-е место по количеству игр в еврокубках. У кого больше?

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сравнялся с Арсеном Венгером по количеству игр в еврокубках.

Киевский клуб проводит матч 3-го тура Лиги Европы против «Ренна». К 64-й минуте игры счет 1:1.

Эта игра стала для Мирчи Луческу 250-й в еврокубках. С французом он делит 2-е место по этому показателю.

Рекордсменом остается экс-коуч «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон – 269 матчей.