Кривбасс продает благотворительные билеты на матч с Минаем
Вырученные с продажи средства пойдут на благотворительность
«Кривбасс» объявил о продаже благотворительных билетов на номинально домашний матч 6-го тура украинской Премьер-лиги против «Миная».
Болельщики, которые приобретут билеты, не смогут посетить матч из-за запрета в связи войной. Однако таким образом они финансово помогут семьям погибших ультрас.
Поединок «Кривбасс» – «Минай» состоится 9 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Напомним, весной, когда украинский футбол стоял на паузе, «Кривбасс» продавал благотворительные билеты на виртуальные матчи.
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