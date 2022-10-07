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Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 07:59 | Обновлено 07 октября 2022, 08:05
68
0

Кривбасс продает благотворительные билеты на матч с Минаем

Вырученные с продажи средства пойдут на благотворительность

07 октября 2022, 07:59 | Обновлено 07 октября 2022, 08:05
68
0
Кривбасс продает благотворительные билеты на матч с Минаем
ФК Кривбасс

«Кривбасс» объявил о продаже благотворительных билетов на номинально домашний матч 6-го тура украинской Премьер-лиги против «Миная».

Болельщики, которые приобретут билеты, не смогут посетить матч из-за запрета в связи войной. Однако таким образом они финансово помогут семьям погибших ультрас.

Поединок «Кривбасс» – «Минай» состоится 9 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Напомним, весной, когда украинский футбол стоял на паузе, «Кривбасс» продавал благотворительные билеты на виртуальные матчи.

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Источник ФК Кривбасс
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