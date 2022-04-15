Помощь Харькову. Кривбасс продает билеты на виртуальный матч с Металлистом

Клуб Первой лиги «Кривбасс» продлил благотворительную акцию по продаже билетов на матчи, которые не состоится из-за российско-украинской войны.
17 апреля 2022 года в Харькове должны были состояться два очень интересных матча. И оба с участием ФК «Кривбасс». «Металлист» бы принимал первую команду клуба, а «Жилстрой-1» должен был сыграть с девушками – ЖФК.
Всю выручку от продажи билетов на эти матчи клуб удвоит и отправит на гуманитарную помощь жителям Харькова, которые сейчас находятся под вражескими обстрелами. Подробная информация – здесь.
Источник — ФК Кривбасс
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