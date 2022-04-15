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БАБИЧ: «Война показала, что у нас сплоченный народ и сильная армия»

Наставник «Кривбасса» не сомневается, что мы сможем выгнать оккупантов с нашей земли

  • 15.04.2022 18:44
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БАБИЧ: «Война показала, что у нас сплоченный народ и сильная армия»
© ФК Кривбасс. Александр Бабич

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич рассказал, как криворожский клуб помогает Украине в войне с российскими захватчиками.

«Мы активно помогаем, прежде всего, в сборе средств для нашей армии, закупке продовольствия. Помогает футбольный клуб Кривбасс, генеральный спонсор, который поставляет технику и средства для закупки продуктов. Мы активно проводим аукционы, в которых выставляем атрибутику клуба, и деньги от этого идут на волонтерство. Когда проходили митинги против войны, мы не один раз в них участвовали. Весь мир, вся Европа поддерживает нашу Украину

Война показала, что у нас сплоченный народ, что у нас есть армия, и мы очень объединились против агрессора. Никто не просил никого спасать. Мы победим, слава Украине», - сказал Бабич.

Источник — Футбол 1/2/3

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