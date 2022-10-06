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Лига Европы
Шериф
06.10.2022, FT 0 : 2
Реал Сосьедад
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Лига Европы
06 октября 2022, 22:20 | Обновлено 06 октября 2022, 22:25
314
0

Коваль пропустил дважды. Шериф в меньшинстве уступил Реалу Сосьедад

Испанцы ожидаемо победили в гостях

06 октября 2022, 22:20 | Обновлено 06 октября 2022, 22:25
314
0
Коваль пропустил дважды. Шериф в меньшинстве уступил Реалу Сосьедад
Instagram. Реал Сосьедад

Футбольный клуб из Молдовы «Шериф» в матче 3-го тура Лиги Европы уступил «Реал» Сосьедад со счетом 0:2.

Украинский вратарь Максим Коваль отстоял в воротах «Шерифа». На 53-й минуте он пропустил первый гол от экс-игрока «Манчестер Сити» Давида Силвы, а на 62-й минуте игры Ариц Элустондо удвоил преимущество испанцев.

Испанский футбольный клуб выиграл три матча из трех и лидирует в группе с 9 очками. «Шериф» с 3 пунктами занимает третье место.

Лига Европы. 3-й тур

Группа Е

«Шериф» – «Реал Сосьедад» – 0:2

Голы: Сильва, 53, Элустондо, 62

Удаление: Киабу, 61

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Ариц Элустондо (Реал Сосьедад).
61’
Moussa Kyabou (Шериф) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Сильва (Реал Сосьедад).
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Шериф Тирасполь Реал Сосьедад Лига Европы Давид Сильва Максим Коваль
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Источник Sport.ua
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