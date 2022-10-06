Коваль пропустил дважды. Шериф в меньшинстве уступил Реалу Сосьедад
Испанцы ожидаемо победили в гостях
Футбольный клуб из Молдовы «Шериф» в матче 3-го тура Лиги Европы уступил «Реал» Сосьедад со счетом 0:2.
Украинский вратарь Максим Коваль отстоял в воротах «Шерифа». На 53-й минуте он пропустил первый гол от экс-игрока «Манчестер Сити» Давида Силвы, а на 62-й минуте игры Ариц Элустондо удвоил преимущество испанцев.
Испанский футбольный клуб выиграл три матча из трех и лидирует в группе с 9 очками. «Шериф» с 3 пунктами занимает третье место.
Лига Европы. 3-й тур
Группа Е
«Шериф» – «Реал Сосьедад» – 0:2
Голы: Сильва, 53, Элустондо, 62
Удаление: Киабу, 61
События матча
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