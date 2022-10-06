В субботу, 8 сентября, состоится поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

«Ворскла» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Черноморец».