Украина. Премьер лига06 октября 2022, 20:49 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Черноморец
Поединок состоится в Минае
06 октября 2022, 20:49 |
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В субботу, 8 сентября, состоится поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».
Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.
«Ворскла» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Черноморец».
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