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Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 20:49 |
59
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Черноморец

Поединок состоится в Минае

06 октября 2022, 20:49 |
59
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Черноморец
УПЛ

В субботу, 8 сентября, состоится поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

«Ворскла» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Черноморец».

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Источник Sport.ua
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