Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»

Известный российский журналист Алексей Андронов эмоционально прокомментировал письмо Андрея Шевченко о войне россии против Украины:

«Андрей Николаевич… Шева… Великий #7… Когда это все закончится — я буду мечтать об одном. Обнять тебя. Ты — ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!

А потом придется попросить прощения. За то, чего я не делал. Но — придется…», — написал Андронов в Facebook.

Ранее экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о первых днях войны.