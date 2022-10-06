Другие новости06 октября 2022, 20:40 |
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Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Алексей Андронов прокомментировал письмо Андрея Шевченко о войне россии против Украины
06 октября 2022, 20:40 |
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Известный российский журналист Алексей Андронов эмоционально прокомментировал письмо Андрея Шевченко о войне россии против Украины:
«Андрей Николаевич… Шева… Великий #7… Когда это все закончится — я буду мечтать об одном. Обнять тебя. Ты — ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
А потом придется попросить прощения. За то, чего я не делал. Но — придется…», — написал Андронов в Facebook.
Ранее экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о первых днях войны.
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Комментарии 3
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Та так,зате що нічого не робив, щоб зупинити ваш ідіотізм.
Нах нам ваше "на коліна"......які ж вони кончені ....краще б подохла вся "Вєлікая бл страна"
Кацапстан має бути знищено назавжди... З усіма андроновими
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