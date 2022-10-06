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06 октября 2022, 20:40 |
2333
3

Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»

Алексей Андронов прокомментировал письмо Андрея Шевченко о войне россии против Украины

06 октября 2022, 20:40 |
2333
3
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Instagram. Алексей Андронов

Известный российский журналист Алексей Андронов эмоционально прокомментировал письмо Андрея Шевченко о войне россии против Украины:

«Андрей Николаевич… Шева… Великий #7… Когда это все закончится — я буду мечтать об одном. Обнять тебя. Ты — ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!

А потом придется попросить прощения. За то, чего я не делал. Но — придется…», — написал Андронов в Facebook.

Ранее экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о первых днях войны.

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Алексей Андронов Андрей Шевченко российско-украинская война
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Источник Sport.ua
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pol-55
Та так,зате що нічого не робив, щоб зупинити ваш ідіотізм.
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+5
Мозговой Штурм
Нах нам ваше "на коліна"......які ж вони кончені ....краще б подохла вся "Вєлікая бл страна"
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+3
анатолий чорнобук
Кацапстан має бути знищено назавжди... З усіма андроновими
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+3
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