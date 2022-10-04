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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «24 февраля я чувствовал себя беспомощным и виноватым»
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04 октября 2022, 14:00 |
212
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «24 февраля я чувствовал себя беспомощным и виноватым»

Легенда украинского футбола – о войне

04 октября 2022, 14:00 |
212
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «24 февраля я чувствовал себя беспомощным и виноватым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в формате монолога рассказал, как для него началась полномасштабная война с россией.

«Я спал, когда зазвонил телефон. Это была моя мать. Я посмотрел на часы.

Было 3:30 утра.

Когда твоя мама звонит тебе в это время, это никогда не бывает хорошей новостью, верно?

Думаю, в тот момент, когда я увидел телефон, часть меня уже знала. Я никогда не забуду дату: 24 февраля 2022 года. Несколько недель все волновались, но ни один нормальный человек не хотел смириться с тем, что может произойти. Но когда я увидел телефон с именем моей мамы, я начал вникать.

Она плакала, когда рассказала мне, что почувствовала, как ее здание трясется от взрывов.

Мы включили новости, и вот оно. Война. В Украине.

Как будто время остановилось.

Я чувствовал себя таким беспомощным.

И я чувствовал себя виноватым.

Getty Images/Global Images Ukraine

Я должен был быть там, в Киеве, с мамой. Пару дней назад у нее был день рождения, и мы собирались устроить семейный ужин у нее дома с моей сестрой и несколькими друзьями. Я даже забронировал билеты с 19 по 29 число, но из-за некоторых документов, которые мне нужно было заполнить в Великобритании, я поменял свой рейс на 26 число.

Через несколько часов после звонка мамы стали приходить видео от друзей и в социальных сетях. Российские вертолеты над нашей землей, ракеты, бьющие по нашим дорогам, мостам и аэропортам, огромные пробки людей, бегущих из Киева. За один день тысячи людей, всю жизнь проживших в Украине, стали беженцами.

Я был в шоке. У меня четверо детей. Мне всего этого понять невозможно — представьте, каково им. Моему младшему восемь лет. Как ему объяснить???

Я не могу сказать вам, сколько раз мне приходилось заряжать свой телефон. Целый день я звонил людям: друзьям, семье, бывшим коллегам и товарищам по команде.

В безопасности ли они? А как их семьи? Что происходит дальше? Чем я могу помочь?

Вы паникуете, потому что решения внезапно могут изменить чью-то жизнь.

Помню, в какой-то момент я просто замер. Я повернулся к жене и сказал: «Я не знаю, что делать…».

Моим первым порывом было вывезти семью из страны, но и мама, и сестра сказали мне одно и то же — я так ясно помню слова мамы по телефону: «Я не собираюсь сейчас уезжать. Это мой дом».

В ту ночь мы увидели, как президент Зеленский направил народу четкий сигнал. Он сказал нам, что не уедет из Киева, что мы должны объединиться, чтобы защитить нашу землю. Это было наше будущее. Это был выбор между тем, существует наша страна или нет.

В такой момент ваша перспектива, ваши приоритеты, весь ваш мир меняется.

Что такое успех? Это победа в футбольном матче? Это Лига чемпионов? Зарабатывать деньги? Иметь хороший бизнес?

Ничего из этого не реально.

Мелкие проблемы, мелкие разногласия исчезают.

Все остальное отпадает.

Успех — это свобода. Успех — это выживание», - сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко российско-украинская война
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Источник The Players' Tribune
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