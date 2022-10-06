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Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 18:39 | Обновлено 06 октября 2022, 19:24
175
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Металлист

В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги

06 октября 2022, 18:39 | Обновлено 06 октября 2022, 19:24
175
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Металлист
ФК Верес

В пятницу, 7 октября, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Металлист».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало встречи в 15:00.

«Верес» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист»., за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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