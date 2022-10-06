В пятницу, 7 октября, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Металлист».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало встречи в 15:00.

«Верес» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист»., за которой следите здесь.