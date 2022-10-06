Украина. Премьер лига06 октября 2022, 18:39 | Обновлено 06 октября 2022, 19:24
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Металлист
В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги
06 октября 2022, 18:39 | Обновлено 06 октября 2022, 19:24
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В пятницу, 7 октября, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Металлист».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало встречи в 15:00.
«Верес» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист»., за которой следите здесь.
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