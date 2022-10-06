Александр ЗУБКОВ: «Этот матч показал, что и у Реала есть слабые места»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков рассказал о выездной встрече с «Реалом» (1:2), забитом мяче и настрое на домашнюю игру.

– Александр, непростой и насыщенный матч для вашей команды. Как оценишь игру?

– Было сложно. Мы все понимали, против кого играем, – это одна из лучших, если не лучшая команда мира. Понимали, что будем где-то отдавать им инициативу, и план был в том, чтобы встречать их в центре. Конечно, 36 ударов по нашим воротам говорят сами за себя, но и в такой тяжелой игре у нас были моменты.

– Не каждый день забиваешь мадридскому «Реалу». Было ли предчувствие, что можешь отличиться?

– Честно говоря, Лассина Траоре подошел ко мне на обеде и сказал, что у него был сон, будто я сегодня забью. Пошутили немного, а это сбылось. Естественно, забивать на таком стадионе и такой команде, как «Реал» (Мадрид), приятно. Но было бы вдвойне приятно, если бы мы заработали очки.

– С каким настроением выходили на второй тайм и что говорил тренер в перерыве?

– Наверное, мы немножко больше в себя поверили. И, конечно, была задача забить второй мяч.

– Какой отрезок в этой игре стал самым сложным?

– Думаю, первые 25–30 минут: было много моментов у наших ворот, и это был тяжелый период. Соперник забил, мог отличиться еще, но, наверное, мой гол немного придал уверенности команде.

– Уже совсем скоро состоится, можно сказать, реванш с «Реалом». С каким настроем будете выходить на этот матч?

– Будем сражаться до последнего. Повторюсь: мы понимаем, против кого будем играть, но даже этот матч показал, что и у них есть слабые места.