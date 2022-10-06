Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко рассказал, почему не сыграл за сборную, но вышел на матч Арсенала
Англия
06 октября 2022, 17:30 |
886
1

Зинченко рассказал, почему не сыграл за сборную, но вышел на матч Арсенала

Игрок все еще не восстановился после травмы

06 октября 2022, 17:30 |
886
1
Зинченко рассказал, почему не сыграл за сборную, но вышел на матч Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Арсенала» Александр Зинченко пропустил матчи сборной Украины в Лиге наций, однако сыграл в первом поединке лондонской команды после паузы.

«Я говорил с тренером Александром Петраковым. Я очень хотел помочь сборной, но нога не позволила мне. Я всего полтора раза потренировался с «Арсеналом» перед матчем с «Тоттенхэмом».

«Где-то уже с 15-й минуты матча был дискомфорт. Правда, во втором тайме разыгрался, стало получше. Но честно скажу, что на 100% еще не восстановился», - сказал Зинченко.

Александр провел на поле 73 минуты, а команда выиграла 3:1.

По теме:
Арсенал – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Арсенал согласовал контракт со своей звездой
Рейтинг сборных ФИФА: Украина по-прежнему 27-я в мире
Александр Зинченко Арсенал Лондон сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Влада Седан
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
Футбол | 05 октября 2022, 20:50 7
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд

5 октября в 22:00 в Мадриде пройдет матч 3-го тура Лиги чемпионов

ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли
Футбол | 06 октября 2022, 17:45 1
ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли
ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли

Наставник решил вернуться в Испанию

Источник: Динамо расторгло контракт с Кадири
Футбол | 06.10.2022, 10:24
Источник: Динамо расторгло контракт с Кадири
Источник: Динамо расторгло контракт с Кадири
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Футбол | 06.10.2022, 15:30
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
Футбол | 05.10.2022, 21:05
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
06.10.2022, 00:25 2
Футбол
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
05.10.2022, 23:15 7
Футбол
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
04.10.2022, 16:05 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В ЧУ по хоккею сыграют 6 команд в трех городах, бан игрокам рф
ОФИЦИАЛЬНО. В ЧУ по хоккею сыграют 6 команд в трех городах, бан игрокам рф
04.10.2022, 19:11 1
Хоккей
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
04.10.2022, 20:31 2
Футбол
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
04.10.2022, 19:28
Бокс
Український чемпіон з картингу Бондарев повернувся після травми
Український чемпіон з картингу Бондарев повернувся після травми
04.10.2022, 17:00
Авто/мото
Что-то происходит. ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области
Что-то происходит. ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области
04.10.2022, 17:28 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности