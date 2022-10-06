Зинченко рассказал, почему не сыграл за сборную, но вышел на матч Арсенала
Игрок все еще не восстановился после травмы
Игрок «Арсенала» Александр Зинченко пропустил матчи сборной Украины в Лиге наций, однако сыграл в первом поединке лондонской команды после паузы.
«Я говорил с тренером Александром Петраковым. Я очень хотел помочь сборной, но нога не позволила мне. Я всего полтора раза потренировался с «Арсеналом» перед матчем с «Тоттенхэмом».
«Где-то уже с 15-й минуты матча был дискомфорт. Правда, во втором тайме разыгрался, стало получше. Но честно скажу, что на 100% еще не восстановился», - сказал Зинченко.
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