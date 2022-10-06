Тренер Селтика: «Мы разочарованы результатом»
Ангелос Постекоглу – о поражении от «Лейпцига»
Главный тренер шотландского «Селтика» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение от немецкого «Лейпцига» (1:3) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы разочарованы результатом. Я думал, что мы хорошо вели игру. Несмотря на то, что в первом тайме мы проигрывали со счетом 0:1, мы создавали неплохие моменты. Очевидно, что соперник представлял угрозу в контратаках, но я думал, что мы были так же опасны», - сказал Постекоглу.
Отметим, что на экваторе группового этапа «Селтик» с одним очком в активе занимает последнее место в турнирной таблице своего квартета.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о поражении «горняков» на «Сантьяго Бернабеу»
Коуч «Динамо»: «Игроки все время находятся в пути, не видят свои семьи»