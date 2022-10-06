Анатолий ТРУБИН: «Шахтеру нужно прибавлять, мы можем играть лучше»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин оценил поражение 1:2 в матче Лиги чемпионов против «Реала». Сам игрок был одним из лучших на поле в составе гостей.

– Три года подряд «Шахтер» встречается в Лиге чемпионов с «Реалом». Какой была эта игра?

– «Реал» – лучшая команда Европы, каждый год они среди фаворитов Лиги чемпионов. Играть против них – это вызов, в таких встречах видишь, чего стоишь. Нам нужно прибавлять. Матч выдался тяжелым, считаю, мы могли сыграть лучше – было много ненужных ошибок. Но мы сделали хороший шаг в плане развития, проанализируем ошибки и будем готовиться к следующему поединку.

– Что стало причиной пропущенных голов?

– Наша невнимательность и класс футболистов «Реала». Также я мог лучше сыграть, если говорить о первом пропущенном мяче. Повторюсь: нужно проанализировать ошибки, работать и двигаться дальше.

– Как на команду повлиял гол Зубкова? Как в перерыве тренер и старшие партнеры мотивировали вас?

– Мне очень понравилось, что в перерыве все участвовали в диалоге. Это показало командный дух и веру в то, что у нас все выйдет. Гол Зубкова придал нам сил и веры в то, что мы можем достичь результата. В перерыве настраивались на борьбу, хотя знали, что будет тяжело, но мы ждали своего шанса и верили, что можем сыграть вничью или победить.

– Ты совершил 11 сейвов. Какой удар был самым сложным?

– Не могу сказать, какой удар был тяжелее, фокусируюсь на том, что я пропустил. Нужно становиться лучше. Я делал то, что должен, – спасал команду. Буду стараться делать это лучше!

– Впереди у «Шахтера» домашний матч с «Реалом» в Варшаве.

– Хочется, чтобы люди пришли и поболели за нас, хоть мы и будем играть в Варшаве. Очень хочется ощутить домашнюю поддержку, так что приглашаю всех на матч и жду теплой поддержки для «Шахтера» в Варшаве.