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  4. Марко РОЗЕ: «Мы заслужили победу»
Лига чемпионов
06 октября 2022, 16:02 | Обновлено 06 октября 2022, 16:04
91
0

Марко РОЗЕ: «Мы заслужили победу»

Наставник «Лейпцига» – о домашнем матче с «Селтиком»

06 октября 2022, 16:02 | Обновлено 06 октября 2022, 16:04
91
0
Марко РОЗЕ: «Мы заслужили победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал победу над шотландским «Селтиком» (3:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Временами это был дикий, неконтролируемый матч, очень напряженный, но мне кажется, что мы заслужили победу. Надеюсь, это придаст нам сил на ближайшие недели. В следующий вторник в Глазго нас ждет жаркая поездка - мы можем быть в этом уверены», - сказал Розе.

Отметим, что на экваторе группового этапа «Лейпциг» с тремя очками в активе занимает третье место в турнирной таблице своего квартета.

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Источник УЕФА
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