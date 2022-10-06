Марко РОЗЕ: «Мы заслужили победу»

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал победу над шотландским «Селтиком» (3:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Временами это был дикий, неконтролируемый матч, очень напряженный, но мне кажется, что мы заслужили победу. Надеюсь, это придаст нам сил на ближайшие недели. В следующий вторник в Глазго нас ждет жаркая поездка - мы можем быть в этом уверены», - сказал Розе.

Отметим, что на экваторе группового этапа «Лейпциг» с тремя очками в активе занимает третье место в турнирной таблице своего квартета.