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Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 15:39 | Обновлено 06 октября 2022, 15:41
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0

Динамо U-13 победило Краковию в двух спаррингах

В двух товарищеских поединках киевляне забили 3 безответных мяча

06 октября 2022, 15:39 | Обновлено 06 октября 2022, 15:41
110
0
Динамо U-13 победило Краковию в двух спаррингах
ФК Динамо Киев

В качестве подготовки к предстоящему турниру в Белхатове команда «Динамо» U-13 провела товарищескую встречу с одной из ведущих польских школ «Краковия».

Команды провели два матча в том формате, в котором они будут играть на турнире. Юные динамовцы были поделены на 2 группы, и каждая из них сыграла полноценный матч – 2 тайма по 20 минут.

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу киевлян, и во втором матче также победу праздновало «Динамо» – 2:0.

Напомним, ранее юношеская команда «Динамо» выиграла турнир в Польше.

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Источник ФК Динамо Киев
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