Динамо U-13 победило Краковию в двух спаррингах

В качестве подготовки к предстоящему турниру в Белхатове команда «Динамо» U-13 провела товарищескую встречу с одной из ведущих польских школ «Краковия».

Команды провели два матча в том формате, в котором они будут играть на турнире. Юные динамовцы были поделены на 2 группы, и каждая из них сыграла полноценный матч – 2 тайма по 20 минут.

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу киевлян, и во втором матче также победу праздновало «Динамо» – 2:0.

Напомним, ранее юношеская команда «Динамо» выиграла турнир в Польше.