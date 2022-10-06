Динамо U-13 победило Краковию в двух спаррингах
В двух товарищеских поединках киевляне забили 3 безответных мяча
В качестве подготовки к предстоящему турниру в Белхатове команда «Динамо» U-13 провела товарищескую встречу с одной из ведущих польских школ «Краковия».
Команды провели два матча в том формате, в котором они будут играть на турнире. Юные динамовцы были поделены на 2 группы, и каждая из них сыграла полноценный матч – 2 тайма по 20 минут.
Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу киевлян, и во втором матче также победу праздновало «Динамо» – 2:0.
Напомним, ранее юношеская команда «Динамо» выиграла турнир в Польше.
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