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Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 07:11 |
349
0

Юношеская команда Динамо выиграла турнир в Польше

«Динамо» Киев-U13 стали победителями Young Football Cup

08 августа 2022, 07:11 |
349
0
Юношеская команда Динамо выиграла турнир в Польше
ФК Динамо Киев. Динамо Киев U-13

Футболисты 2010 года рождения, которые являются воспитанниками ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского, стали победителями турнира Young Football Cup, который проходил в Пултуске (Польша).

Это традиционный турнир, который в этом году был уже 14-м по счету. В нем приняли участие 12 команд из Польши, Украины, Испании, Латвии и Литвы.

«Динамо»-U13 заняла второе место в группе, проиграв только стартовый матч, на четвертьфинальной стадии обыграла испанскую академию «Лионес» в серии пенальти (основное время – 0:0), после чего уверенно выиграла полуфинал в SMS APR Slesin – 2:0.

Финал закончился разгромом. Юные украинцы обыграли одну из лучших школ в Польше – краковскую «Вислу». В самом дебюте матча новичок команды Герман Конаровский открыл счет, удвоил его в середине первого тайма Хабиб Демин, а перед свистком на перерыв Всеволод Борисов шикарным ударом с дальней дистанции в девятку довел преимущество до большой. Во втором тайме ребята смогли забить еще один гол – после розыгрыша штрафного удара финальную точку поставил капитан команды Даниил Власенко.

Сергей Бондарь, старший тренер «Динамо» U13, прокомментировал победу своих подопечных:

«У нас получилось хорошее начало нового сезона, поскольку в этом учебном году мы провели первый турнир. На этом турнире на групповой стадии мы поделили команду на две части и дали всем ребятам достаточное количество игрового времени, чтобы они как можно лучше себя проявили. Радует не только результат, но и содержание и скорость игры, которую ребята продемонстрировали. Кроме того, хорошее впечатление произвели новые ребята, которые всего две недели с нами, но очень быстро смогли понять наши требования и уже стали частью коллектива. Но это был только первый шаг в новом учебном году, дальше нас ожидает формат 11х11 и игры с ребятами на год старше, поэтому мы не расслабляемся, а двигаемся дальше», – цитирует тренера официальный сайт «Динамо» Киев.

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Источник ФК Динамо Киев
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