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Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 15:14 | Обновлено 06 октября 2022, 15:45
108
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ингулец

В Ковалевке состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги

06 октября 2022, 15:14 | Обновлено 06 октября 2022, 15:45
108
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ингулец
ФК Колос Ковалевка

В пятницу, 7 октября, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» сыграет против «Ингульца».

Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Колос» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ингулец».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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