Украина. Премьер лига06 октября 2022, 15:14 | Обновлено 06 октября 2022, 15:45
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ингулец
В Ковалевке состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги
06 октября 2022, 15:14 | Обновлено 06 октября 2022, 15:45
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В пятницу, 7 октября, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» сыграет против «Ингульца».
Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Колос» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ингулец».
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