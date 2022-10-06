В пятницу, 7 октября, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» сыграет против «Ингульца».

Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Колос» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ингулец».