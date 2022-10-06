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  4. ФОТО. Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ренна
Лига Европы
06 октября 2022, 15:19 |
400
0

ФОТО. Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ренна

Киевляне выйдут на поле в комплекте бело-голубых цветов

06 октября 2022, 15:19 |
400
0
ФОТО. Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ренна
ФК Динамо Киев

Утром в день матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы между «Ренном» и «Динамо» на стадионе «Роазон Парк» во французском городе состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

Среди прочего было утверждено, в каких формах проведут встречу команды.

«Динамо» сыграет в основном комплекте формы бело-голубых цветов. Вратарь киевлян проведет матч в желтой форме.

Напомним, матч «Ренн» – «Динамо» начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Динамо Киев
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