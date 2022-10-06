Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Руха U-19: «На трибунах сложнее, чем на поле»
Молодежные турниры
06 октября 2022, 15:05 | Обновлено 06 октября 2022, 15:06
50
0

Полузащитник Руха U-19: «На трибунах сложнее, чем на поле»

Автор победного гола Непейпиев в противостоянии с «Заглембе» пропускал ответный матч из-за травмы

06 октября 2022, 15:05 | Обновлено 06 октября 2022, 15:06
50
0
Полузащитник Руха U-19: «На трибунах сложнее, чем на поле»
ФК Рух Львов. Руслан Непейпиев

Полузащитник «Руха» Руслан Непейпиев из-за травмы всю ответную игру с «Заглембе» (0:0) провел на трибунах любинского стадиона, однако одноклубники на поле ощущали его поддержку.

К тому же, в итоге именно гол Непейпиева, забитый им в первом матче в ворота польской команды, фактически решил судьбу противостояния, выведя «желто-черных» во второй раунд Юношеской лиги УЕФА.

«Эмоции положительные, но все же очень хотелось помочь ребятам. Признаюсь: на поле лучше, с трибуны футбол выглядит совсем по-другому, чем тогда, когда ты принимаешь в игре непосредственное участие. На трибунах сложнее, чем на поле.

Да, после матча я побежал к партнерам, чтобы с ними отметить наш успех. В раздевалке у нас особенная атмосфера: музыка, ребята танцуют и поют.

В то же время все мы отдаем себе отчет, что следующим нашим соперником является турецкий «Галатасарай». Это известный и статусный клуб, но не знаю, как играет их юношеская команда. Однако верю, что мы можем им достойно противостоять».

По теме:
Хавбек Руха U-19: «Заслуживали как минимум на два забитых мяча»
Наставник Руха U-19: «Победили Заглембе за счет желания»
Юноши Руха удержали вничью с Заглембе и вышли дальше на Галатасарай
Заглембе Юношеская лига УЕФА Рух Львов Рух Львов U-19 Заглембе U-19 Заглембе - Рух Руслан Непейпиев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
Футбол | 05 октября 2022, 22:56 4
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом

Голевую передачу с левого фланга атаки «Шахтера» отдал Богдан Михайличенко

С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
Футбол | 05 октября 2022, 23:52 72
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу

Команда Игора Йовичевича потерпела первое поражение в текущем групповом турнире Лиги чемпионов

ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
Футбол | 05.10.2022, 21:05
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Первые 20 минут мы провели восхитительно»
Футбол | 06.10.2022, 14:39
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Первые 20 минут мы провели восхитительно»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Первые 20 минут мы провели восхитительно»
Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
Футбол | 06.10.2022, 08:28
Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
04.10.2022, 20:31 2
Футбол
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
05.10.2022, 20:50 7
Футбол
Что-то происходит. ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области
Что-то происходит. ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области
04.10.2022, 17:28 1
Война
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
04.10.2022, 19:28
Бокс
Український чемпіон з картингу Бондарев повернувся після травми
Український чемпіон з картингу Бондарев повернувся після травми
04.10.2022, 17:00
Авто/мото
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
05.10.2022, 05:19 1
Теннис
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
05.10.2022, 05:40 1
Футбол
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
06.10.2022, 00:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности