Полузащитник Руха U-19: «На трибунах сложнее, чем на поле»

Полузащитник «Руха» Руслан Непейпиев из-за травмы всю ответную игру с «Заглембе» (0:0) провел на трибунах любинского стадиона, однако одноклубники на поле ощущали его поддержку.

К тому же, в итоге именно гол Непейпиева, забитый им в первом матче в ворота польской команды, фактически решил судьбу противостояния, выведя «желто-черных» во второй раунд Юношеской лиги УЕФА.

«Эмоции положительные, но все же очень хотелось помочь ребятам. Признаюсь: на поле лучше, с трибуны футбол выглядит совсем по-другому, чем тогда, когда ты принимаешь в игре непосредственное участие. На трибунах сложнее, чем на поле.

Да, после матча я побежал к партнерам, чтобы с ними отметить наш успех. В раздевалке у нас особенная атмосфера: музыка, ребята танцуют и поют.

В то же время все мы отдаем себе отчет, что следующим нашим соперником является турецкий «Галатасарай». Это известный и статусный клуб, но не знаю, как играет их юношеская команда. Однако верю, что мы можем им достойно противостоять».