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  4. Директор Реала: «Мы могли забить шесть-семь голов»
Лига чемпионов
06 октября 2022, 14:50 |
156
0

Директор Реала: «Мы могли забить шесть-семь голов»

Эмилио Бутрагеньо – о матче против «Шахтера»

06 октября 2022, 14:50 |
156
0
Директор Реала: «Мы могли забить шесть-семь голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилио Бутрагеньо

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (победа 2:1):

«Мы довольны результатом, но заслуживали победы с более крупным счетом. «Реал» провел очень целостный матч, как в обороне, так и в атаке. Мы создали много голевых моментов, могли забить шесть-семь голов.

Команда имела последовательность и играла с большой интенсивностью от начала до конца. К команде нет претензий. Мы провели очень целостную игру по всем аспектам».

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Реал Мадрид Эмилио Бутрагеньо Реал - Шахтер Лига чемпионов Шахтер Донецк
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Источник AS
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