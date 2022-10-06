Директор Реала: «Мы могли забить шесть-семь голов»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (победа 2:1):

«Мы довольны результатом, но заслуживали победы с более крупным счетом. «Реал» провел очень целостный матч, как в обороне, так и в атаке. Мы создали много голевых моментов, могли забить шесть-семь голов.

Команда имела последовательность и играла с большой интенсивностью от начала до конца. К команде нет претензий. Мы провели очень целостную игру по всем аспектам».