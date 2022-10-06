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  4. Оливер КАН: «Бавария очень быстро отказалась от Роналду»
Германия
06 октября 2022, 14:10 |
517
0

Оливер КАН: «Бавария очень быстро отказалась от Роналду»

Чемпионам Германии предлагали подписать португальца

06 октября 2022, 14:10 |
517
0
Оливер КАН: «Бавария очень быстро отказалась от Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

Летом Криштиану Роналду активно пытался покинуть «Манчестер Юнайтед». Услуги форварда предлагали в том числе и «Баварии».

Однако, по словам генерального директора «Баварии» Оливера Кана, в клубе от этой идеи отказались очень быстро:

«Мы кратко обсудили переход Роналду в «Баварию» – и, вероятно, в «Дортмунде» тоже это сделали.

Мы видим общую картину в Бундеслиге. Важным фактором, привлекающим внимание к лиге, являются, конечно, такие суперзвезды, как Роналду. Он один из величайших за последнее десятилетие. Но мы очень быстро отказались от этой идеи».

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Оливер Кан Бавария Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник Sport1
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