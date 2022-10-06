Оливер КАН: «Бавария очень быстро отказалась от Роналду»

Летом Криштиану Роналду активно пытался покинуть «Манчестер Юнайтед». Услуги форварда предлагали в том числе и «Баварии».

Однако, по словам генерального директора «Баварии» Оливера Кана, в клубе от этой идеи отказались очень быстро:

«Мы кратко обсудили переход Роналду в «Баварию» – и, вероятно, в «Дортмунде» тоже это сделали.

Мы видим общую картину в Бундеслиге. Важным фактором, привлекающим внимание к лиге, являются, конечно, такие суперзвезды, как Роналду. Он один из величайших за последнее десятилетие. Но мы очень быстро отказались от этой идеи».