Оливер КАН: «Бавария очень быстро отказалась от Роналду»
Чемпионам Германии предлагали подписать португальца
Летом Криштиану Роналду активно пытался покинуть «Манчестер Юнайтед». Услуги форварда предлагали в том числе и «Баварии».
Однако, по словам генерального директора «Баварии» Оливера Кана, в клубе от этой идеи отказались очень быстро:
«Мы кратко обсудили переход Роналду в «Баварию» – и, вероятно, в «Дортмунде» тоже это сделали.
Мы видим общую картину в Бундеслиге. Важным фактором, привлекающим внимание к лиге, являются, конечно, такие суперзвезды, как Роналду. Он один из величайших за последнее десятилетие. Но мы очень быстро отказались от этой идеи».
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