Роналду все-таки уйдет из МЮ?
Тен Хаг не против, но в какой клуб португалец может перейти – непонятно
Звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб уже этой зимой.
Главным условием для перехода является хорошее предложение от заинтересованного клуб. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хоть и хотел раньше сохранить португальца, но сейчас передумал и не будет препятствовать его уходу.
Криштиану надеется получить как можно больше игрового времени перед чемпионатом мира в Катаре и успешно выступить на самом мундиале. Португалец считает, что это повысит его шансы на переход зимой в новый клуб, который выступает в Лиге чемпионов.
В сезоне 2022/23 португалец провел 8 матчей за «красных дьяволов» и забил 1 гол.
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