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Англия
04 октября 2022, 00:17 |
152
0

Роналду все-таки уйдет из МЮ?

Тен Хаг не против, но в какой клуб португалец может перейти – непонятно

04 октября 2022, 00:17 |
152
0
Роналду все-таки уйдет из МЮ?
Instagram. Криштиану Роналду

Звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть клуб уже этой зимой.

Главным условием для перехода является хорошее предложение от заинтересованного клуб. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хоть и хотел раньше сохранить португальца, но сейчас передумал и не будет препятствовать его уходу.

Криштиану надеется получить как можно больше игрового времени перед чемпионатом мира в Катаре и успешно выступить на самом мундиале. Португалец считает, что это повысит его шансы на переход зимой в новый клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

В сезоне 2022/23 португалец провел 8 матчей за «красных дьяволов» и забил 1 гол.

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Источник: Нкунку подписал предварительный контракт с Челси
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Эрик тен Хаг Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
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Источник Telegraf.rs
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