Англия27 августа 2022, 20:57 |
112
0
ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ: «Мы рассчитываем на Роналду, хотим, чтобы он остался»
Наставник «Манчестер Юнайтед» - о будущем форварда
27 августа 2022, 20:57 |
112
0
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы 1:0 над «Саутгемптоном» прокомментировал будущее португальского форварда Криштиану Роналду:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 августа 2022, 00:16 9
Президент «Динамо» считает, что во время войны футбол должен быть доступным
Футбол | 27 августа 2022, 07:54 0
Во Львове состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги
Футбол | 27.08.2022, 16:33
Футбол | 27.08.2022, 15:22
Футбол | 27.08.2022, 19:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.08.2022, 20:07 6
26.08.2022, 16:02 25
26.08.2022, 10:10
26.08.2022, 01:34 2
26.08.2022, 20:59
27.08.2022, 08:52 1
25.08.2022, 19:50 82
26.08.2022, 08:36 11