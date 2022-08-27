Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ: «Мы рассчитываем на Роналду, хотим, чтобы он остался»
Англия
27 августа 2022, 20:57 |
112
0

ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ: «Мы рассчитываем на Роналду, хотим, чтобы он остался»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о будущем форварда

27 августа 2022, 20:57 |
112
0
ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ: «Мы рассчитываем на Роналду, хотим, чтобы он остался»
ФК Манчестер Юнайтед. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы 1:0 над «Саутгемптоном» прокомментировал будущее португальского форварда Криштиану Роналду:

По теме:
Эрик тен ХАГ: «МЮ не нужен новый форвард. У нас есть Роналду»
Ливерпуль – Борнмут – 9:0. Красных прорвало. Видео голов и обзор матча
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:1. Видео гола и обзор матча
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
Футбол | 27 августа 2022, 00:16 9
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул
Нас убивают и уничтожают! Суркис пояснил, почему Динамо сорвало телепул

Президент «Динамо» считает, что во время войны футбол должен быть доступным

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Футбол | 27 августа 2022, 07:54 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1

Во Львове состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги

Игорь СУРКИС: «Матч с Шахтером в Лондоне? Впервые слышу»
Футбол | 27.08.2022, 16:33
Игорь СУРКИС: «Матч с Шахтером в Лондоне? Впервые слышу»
Игорь СУРКИС: «Матч с Шахтером в Лондоне? Впервые слышу»
Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу
Футбол | 27.08.2022, 15:22
Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу
Забудь о Шахтере и играй. Тренер Мехелена поставил ультиматум Шведу
АПЛ. Ливерпуль надругался над Борнмутом, камбэк от Манчестер Сити
Футбол | 27.08.2022, 19:01
АПЛ. Ливерпуль надругался над Борнмутом, камбэк от Манчестер Сити
АПЛ. Ливерпуль надругался над Борнмутом, камбэк от Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым
Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым
26.08.2022, 20:07 6
Футбол
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
26.08.2022, 16:02 25
Футбол
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
26.08.2022, 10:10
Бокс
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
26.08.2022, 01:34 2
Футбол
Промоутер: мегабой между Усиком и Фьюри пройдет на большом стадионе!
Промоутер: мегабой между Усиком и Фьюри пройдет на большом стадионе!
26.08.2022, 20:59
Бокс
Майкл ХАНТЕР: «Побью Фьюри досрочно, а конечной целью будет Усик»
Майкл ХАНТЕР: «Побью Фьюри досрочно, а конечной целью будет Усик»
27.08.2022, 08:52 1
Бокс
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
25.08.2022, 19:50 82
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»
26.08.2022, 08:36 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности