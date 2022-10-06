Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Впечатлен тем, как мы играли в атаке»
Англия
06 октября 2022, 14:00 | Обновлено 06 октября 2022, 14:13
240
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Впечатлен тем, как мы играли в атаке»

Наставник «Манчестер Сити» – о разгромной победе над «Копенгагеном»

06 октября 2022, 14:00 | Обновлено 06 октября 2022, 14:13
240
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Впечатлен тем, как мы играли в атаке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над датским «Копенгагеном» (5:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы сражались за каждый мяч и были полны уверенности после победы в манчестерском дерби. Я впечатлен тем, как мы играли в атаке. Мы здорово смотрелись», - сказал Гвардиола.

Отметим, что на экваторе группового раунда «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу своего квартета, набрав максимальные 9 очков.

По теме:
Анчелотти догнал Фергюсона по победам в ЛЧ. Они лидируют
Директор Реала: «Мы могли забить шесть-семь голов»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Первые 20 минут мы провели восхитительно»
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Копенгаген Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг сборных ФИФА: Украина по-прежнему 27-я в мире
Футбол | 06 октября 2022, 11:49 0
Рейтинг сборных ФИФА: Украина по-прежнему 27-я в мире
Рейтинг сборных ФИФА: Украина по-прежнему 27-я в мире

Команда Александра Петракова осталась при своих

С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
Футбол | 05 октября 2022, 23:52 72
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу

Команда Игора Йовичевича потерпела первое поражение в текущем групповом турнире Лиги чемпионов

Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
Футбол | 06.10.2022, 08:28
Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
Футбол | 05.10.2022, 22:56
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.10.2022, 00:25
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
05.10.2022, 05:40 1
Футбол
Третья ракетка мира – аут. Первый сеяный с треском продул на старте в Токио
Третья ракетка мира – аут. Первый сеяный с треском продул на старте в Токио
05.10.2022, 05:49
Теннис
В Украине заработала Национальная платформа честного спорта
В Украине заработала Национальная платформа честного спорта
04.10.2022, 11:39
Другие виды
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
05.10.2022, 01:50 2
MMA
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
05.10.2022, 23:15 7
Футбол
Известная польская биатлонистка приостановила карьеру
Известная польская биатлонистка приостановила карьеру
04.10.2022, 13:28 1
Биатлон
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
04.10.2022, 14:39 9
Футбол
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
05.10.2022, 16:34 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности