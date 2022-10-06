Пеп ГВАРДИОЛА: «Впечатлен тем, как мы играли в атаке»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над датским «Копенгагеном» (5:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы сражались за каждый мяч и были полны уверенности после победы в манчестерском дерби. Я впечатлен тем, как мы играли в атаке. Мы здорово смотрелись», - сказал Гвардиола.

Отметим, что на экваторе группового раунда «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу своего квартета, набрав максимальные 9 очков.