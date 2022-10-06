Александр Зубков стал автором первого украинского гола Шахтера Реалу
26-летний хавбек оранжево-черных забил 10-й мяч в рядах отечественных клубов
В матче с «Реалом» (1:2) Александр Зубков забил 10-й мяч в рядах украинских клубов. 8 раз он отличился за «Мариуполь» и 2 – за «Шахтер». 9 голов 26-летний хавбек записал в свой актив в чемпионатах Украины и 1 – в еврокубках.
Между тем гол Зубкова оказался 20-м для украинских команд в баталиях с испанцами в основном турнире Лиги чемпионов. А для «Шахтера» – 10–м в еврокубковых поединках с «Реалом». К слову, Александр стал первым отечественным игроком горняков, сумевшим поразить ворота «сливочных». Во всех предыдущих случаях забивали исключительно легионеры оранжево-черных, к которым «примкнул» совершивший «самострел» защитник мадридцев Рафаэль Варан.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 голов «Шахтера» в матчах с «Реалом» в еврокубках
|
|
Дата
|
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Минута
|
Счет
|
1.
|
25.11.2015
|
|
ЛЧ
|
ГТ
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
77' (п) (1:4)
|
3:4 (д)
|
2.
|
25.11.2015
|
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ДЕНТИНЬЮ
|
83' (2:4)
|
3:4 (д)
|
3.
|
25.11.2015
|
|
ЛЧ
|
ГТ
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
88' (3:4)
|
3:4 (д)
|
4.
|
21.10.2020
|
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ТЕТЕ
|
29' (1:0)
|
3:2 (г)
|
5.
|
21.10.2020
|
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Рафаэль ВАРАН*
|
33' (2:0)
|
3:2 (г)
|
6.
|
21.10.2020
|
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манор СОЛОМОН
|
42' (3:0)
|
3:2 (г)
|
7.
|
01.12.2020
|
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ДЕНТИНЬЮ
|
57' (1:0)
|
2:0 (д)
|
8.
|
01.12.2020
|
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манор СОЛОМОН
|
82' (2:0)
|
2:0 (д)
|
9.
|
03.11.2021
|
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ФЕРНАНДУ
|
39' (1:1)
|
1:2 (г)
|
10.
|
05.10.2022
|
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Александр ЗУБКОВ
|
39' (1:2)
|
1:2 (г)
* автогол.
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