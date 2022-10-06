Александр Зубков стал автором первого украинского гола Шахтера Реалу

В матче с «Реалом» (1:2) Александр Зубков забил 10-й мяч в рядах украинских клубов. 8 раз он отличился за «Мариуполь» и 2 – за «Шахтер». 9 голов 26-летний хавбек записал в свой актив в чемпионатах Украины и 1 – в еврокубках.

Между тем гол Зубкова оказался 20-м для украинских команд в баталиях с испанцами в основном турнире Лиги чемпионов. А для «Шахтера» – 10–м в еврокубковых поединках с «Реалом». К слову, Александр стал первым отечественным игроком горняков, сумевшим поразить ворота «сливочных». Во всех предыдущих случаях забивали исключительно легионеры оранжево-черных, к которым «примкнул» совершивший «самострел» защитник мадридцев Рафаэль Варан.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 голов «Шахтера» в матчах с «Реалом» в еврокубках

Дата Ранг Стадия Автор гола Минута Счет 1. 25.11.2015 ЛЧ ГТ АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА 77' (п) (1:4) 3:4 (д) 2. 25.11.2015 ЛЧ ГТ ДЕНТИНЬЮ 83' (2:4) 3:4 (д) 3. 25.11.2015 ЛЧ ГТ АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА 88' (3:4) 3:4 (д) 4. 21.10.2020 ЛЧ ГТ ТЕТЕ 29' (1:0) 3:2 (г) 5. 21.10.2020 ЛЧ ГТ Рафаэль ВАРАН* 33' (2:0) 3:2 (г) 6. 21.10.2020 ЛЧ ГТ Манор СОЛОМОН 42' (3:0) 3:2 (г) 7. 01.12.2020 ЛЧ ГТ ДЕНТИНЬЮ 57' (1:0) 2:0 (д) 8. 01.12.2020 ЛЧ ГТ Манор СОЛОМОН 82' (2:0) 2:0 (д) 9. 03.11.2021 ЛЧ ГТ ФЕРНАНДУ 39' (1:1) 1:2 (г) 10. 05.10.2022 ЛЧ ГТ Александр ЗУБКОВ 39' (1:2) 1:2 (г)

* автогол.