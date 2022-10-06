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Лига чемпионов
06 октября 2022, 13:23 | Обновлено 06 октября 2022, 13:29
136
0

Александр Зубков стал автором первого украинского гола Шахтера Реалу

26-летний хавбек оранжево-черных забил 10-й мяч в рядах отечественных клубов

06 октября 2022, 13:23 | Обновлено 06 октября 2022, 13:29
136
0
Александр Зубков стал автором первого украинского гола Шахтера Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков (в центре)

В матче с «Реалом» (1:2) Александр Зубков забил 10-й мяч в рядах украинских клубов. 8 раз он отличился за «Мариуполь» и 2 – за «Шахтер». 9 голов 26-летний хавбек записал в свой актив в чемпионатах Украины и 1 – в еврокубках.

Между тем гол Зубкова оказался 20-м для украинских команд в баталиях с испанцами в основном турнире Лиги чемпионов. А для «Шахтера» – 10–м в еврокубковых поединках с «Реалом». К слову, Александр стал первым отечественным игроком горняков, сумевшим поразить ворота «сливочных». Во всех предыдущих случаях забивали исключительно легионеры оранжево-черных, к которым «примкнул» совершивший «самострел» защитник мадридцев Рафаэль Варан.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 голов «Шахтера» в матчах с «Реалом» в еврокубках

 

Дата

 

Ранг

Стадия

Автор гола

Минута

Счет

1.

25.11.2015

 

ЛЧ

ГТ

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

77' (п) (1:4)

3:4 (д)

2.

25.11.2015

 

ЛЧ

ГТ

ДЕНТИНЬЮ

83' (2:4)

3:4 (д)

3.

25.11.2015

 

ЛЧ

ГТ

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

88' (3:4)

3:4 (д)

4.

21.10.2020

 

ЛЧ

ГТ

ТЕТЕ

29' (1:0)

3:2 (г)

5.

21.10.2020

 

ЛЧ

ГТ

Рафаэль ВАРАН*

33' (2:0)

3:2 (г)

6.

21.10.2020

 

ЛЧ

ГТ

Манор СОЛОМОН

42' (3:0)

3:2 (г)

7.

01.12.2020

 

ЛЧ

ГТ

ДЕНТИНЬЮ

57' (1:0)

2:0 (д)

8.

01.12.2020

 

ЛЧ

ГТ

Манор СОЛОМОН

82' (2:0)

2:0 (д)

9.

03.11.2021

 

ЛЧ

ГТ

ФЕРНАНДУ

39' (1:1)

1:2 (г)

10.

05.10.2022

 

ЛЧ

ГТ

Александр ЗУБКОВ

39' (1:2)

1:2 (г)

* автогол.

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Источник Sport.ua
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