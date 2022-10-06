ОРБУ: «Шахтер, Лейпциг и Селтик могут рассчитывать на второе место»

Бывший игрок «Шахтера» Геннадий Орбу оценил шансы «Шахтера» на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения 1:2 от «Реала»:

«С мадридской командой все ясно – подопечные Карло Анчелотти займут первое место. После смены тренера сильно в игре прибавил «Лейпциг». Я видел их поединок с «Селтиком» – немецкая команда победила заслуженно. Полагаю, что все три команды – «Шахтер», «Лейпциг» и «Селтик» могут рассчитывать на второе место, которое позволит выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Плюс для «Шахтера» в том, что они набрали пока очков больше, чем конкуренты и две игры из трех они проведут в Варшаве. Хотя, я помню один из сезонов «Шахтера» в Лиге чемпионов, когда тренером еще был Луческу, что после двух побед в группе, оставшиеся четыре игры они проиграли и никуда не вышли. Так что все решится в последнем туре».