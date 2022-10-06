Соперник «Шахтера» по групповому этапу Лиги чемпионов, «РБ Лейпциг», надолго потерял основного голкипера Петера Гулачи.

32-летний венгерский вратарь получил травму во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Селтика» (победа 3:1). У Гулачи диагностировали разрыв крестообразной связки колена.

Существует высокая вероятность того, что в нынешнем сезоне Гулачи уже не сыграет. С «Шахтером» «Быки» сыграют 25 октября.