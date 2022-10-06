Лига чемпионов06 октября 2022, 12:06 | Обновлено 06 октября 2022, 12:59
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РБ Лейпциг надолго потерял основного голкипера
У Петера Гулачи серьезная травма
06 октября 2022, 12:06 | Обновлено 06 октября 2022, 12:59
557
2
Соперник «Шахтера» по групповому этапу Лиги чемпионов, «РБ Лейпциг», надолго потерял основного голкипера Петера Гулачи.
32-летний венгерский вратарь получил травму во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Селтика» (победа 3:1). У Гулачи диагностировали разрыв крестообразной связки колена.
Существует высокая вероятность того, что в нынешнем сезоне Гулачи уже не сыграет. С «Шахтером» «Быки» сыграют 25 октября.
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