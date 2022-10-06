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Лига чемпионов
06 октября 2022, 12:06 | Обновлено 06 октября 2022, 12:59
557
2

РБ Лейпциг надолго потерял основного голкипера

У Петера Гулачи серьезная травма

06 октября 2022, 12:06 | Обновлено 06 октября 2022, 12:59
557
2
РБ Лейпциг надолго потерял основного голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Гулачи

Соперник «Шахтера» по групповому этапу Лиги чемпионов, «РБ Лейпциг», надолго потерял основного голкипера Петера Гулачи.

32-летний венгерский вратарь получил травму во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Селтика» (победа 3:1). У Гулачи диагностировали разрыв крестообразной связки колена.

Существует высокая вероятность того, что в нынешнем сезоне Гулачи уже не сыграет. С «Шахтером» «Быки» сыграют 25 октября.

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Петер Гулачи РБ Лейпциг Лига чемпионов травма
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Источник РБ Лейпциг
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Комментарии 2
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Фанькин кот
+++!!!
Пусть выздоравливает и феерит в сл. сезоне.
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+1
Макс Максов
Бляха, а була на нього надія у матчі відповіді)
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-1
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