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  4. МАРКИНЬОС: «В этом сезоне Месси гораздо более раскован»
Лига чемпионов
06 октября 2022, 11:48 |
32
0

МАРКИНЬОС: «В этом сезоне Месси гораздо более раскован»

Защитник «ПСЖ» - о звездном партнере по команде

06 октября 2022, 11:48 |
32
0
МАРКИНЬОС: «В этом сезоне Месси гораздо более раскован»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Защитник «ПСЖ» Маркиньос после матча Лиги чемпионов против «Бенфики» (ничья 1:1) прокомментировал игру Лионеля Месси в нынешнем сезоне:

«После стольких лет в одном клубе даже великим игрокам нужно время, чтобы адаптироваться. Это нормально.

В этом сезоне он гораздо более раскован, и игра команды ему подходит. Надеюсь, он продолжит в том же духе до конца сезона и поможет нам выигрывать трофеи».

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Маркиньос ПСЖ Лионель Месси
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Источник УЕФА
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