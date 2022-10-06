Лига чемпионов06 октября 2022, 11:48 |
32
0
МАРКИНЬОС: «В этом сезоне Месси гораздо более раскован»
Защитник «ПСЖ» - о звездном партнере по команде
06 октября 2022, 11:48 |
32
0
Защитник «ПСЖ» Маркиньос после матча Лиги чемпионов против «Бенфики» (ничья 1:1) прокомментировал игру Лионеля Месси в нынешнем сезоне:
«После стольких лет в одном клубе даже великим игрокам нужно время, чтобы адаптироваться. Это нормально.
В этом сезоне он гораздо более раскован, и игра команды ему подходит. Надеюсь, он продолжит в том же духе до конца сезона и поможет нам выигрывать трофеи».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 октября 2022, 08:28 4
Из квартета признание получит только один
Футбол | 06 октября 2022, 00:25 1
Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 06.10.2022, 11:01
Футбол | 05.10.2022, 23:52
Футбол | 05.10.2022, 16:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.10.2022, 11:39
05.10.2022, 22:56 4
05.10.2022, 05:19 1
05.10.2022, 05:40 1
05.10.2022, 10:40 2
04.10.2022, 15:17 2
Бокс
04.10.2022, 14:39 9