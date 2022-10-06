МАРКИНЬОС: «В этом сезоне Месси гораздо более раскован»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос после матча Лиги чемпионов против «Бенфики» (ничья 1:1) прокомментировал игру Лионеля Месси в нынешнем сезоне:

«После стольких лет в одном клубе даже великим игрокам нужно время, чтобы адаптироваться. Это нормально.

В этом сезоне он гораздо более раскован, и игра команды ему подходит. Надеюсь, он продолжит в том же духе до конца сезона и поможет нам выигрывать трофеи».