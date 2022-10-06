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Чемпионат мира
06 октября 2022, 11:23 | Обновлено 06 октября 2022, 11:43
193
0

Сборная Англии рискует потерять основного защитника на ЧМ-2022

У команды Гарета Саутгейта могут быть кадровые проблемы

06 октября 2022, 11:23 | Обновлено 06 октября 2022, 11:43
193
0
Сборная Англии рискует потерять основного защитника на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что защитник команды Кайл Уокер из-за травмы может не поехать на чемпионат мира в Катаре.

«У него повреждение верхней части тела. Он будет отсутствовать какое-то время. Я не знаю сколько. Больше ничего не могу сказать. Нужно поговорить с врачами.

Надеюсь, он успеет вернуться к чемпионату мира, как и Калвин Филлипс. Знаю, насколько важен этот турнир для игроков, но сейчас я не назову точных данных», – признался Гвардиола.

В нынешнем сезоне 32-летний Уокер отыграл в 8 матчах «горожан» во всех турнирах.

Напомним, сборная Англии, руководимая Гаретом Саутгейтом, на групповой стадии чемпионата мира 2022 года сыграет в квартете В с командами США, Ирана и Уэльса.

Ранее сборная Англии презентовала новые комплекты формы.

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Источник BBC
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