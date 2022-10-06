Сборная Англии рискует потерять основного защитника на ЧМ-2022
У команды Гарета Саутгейта могут быть кадровые проблемы
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что защитник команды Кайл Уокер из-за травмы может не поехать на чемпионат мира в Катаре.
«У него повреждение верхней части тела. Он будет отсутствовать какое-то время. Я не знаю сколько. Больше ничего не могу сказать. Нужно поговорить с врачами.
Надеюсь, он успеет вернуться к чемпионату мира, как и Калвин Филлипс. Знаю, насколько важен этот турнир для игроков, но сейчас я не назову точных данных», – признался Гвардиола.
В нынешнем сезоне 32-летний Уокер отыграл в 8 матчах «горожан» во всех турнирах.
Напомним, сборная Англии, руководимая Гаретом Саутгейтом, на групповой стадии чемпионата мира 2022 года сыграет в квартете В с командами США, Ирана и Уэльса.
Ранее сборная Англии презентовала новые комплекты формы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится в среду, 5 октября
На болотах вновь все сводится к теме спорта и политики