Экс-вингер Динамо может продолжить карьеру в легендарном Ривер Плейте

28-летний атакующий парагвайский полузащитник Дерлис Гонсалес, известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо», в ближайшее время может перебраться в аргентинский «Ривер Плейт».

В настоящее время Дерлис выступает на родине за «Олимпию» из Асунсьона, однако качество его выступлений привлекло внимание других клубов.

Примечательно, что помимо «Ривер Плейта» заинтересованность в услугах Дерлиса Гонсалеса приписывают неназванному клубу с Ближнего Востока.

Отметим, что «Ривер Плейт» является одной из наиболее популярных футбольных команд Аргентины, а также самым титулованным коллективом страны с точки зрения завоеванных национальных чемпионских титулов (36).

Напомним, «Динамо» продало Дерлиса Гонсалеса в «Олимпию» в феврале 2020 года за 5 миллионов евро, однако длительное время киевский клуб вынужден был судиться с парагвайцами из-за нежелания тех выполнять финансовые условия сделки. Лишь летом нынешнего года «Динамо» и «Олимпия» окончательно закрыли спорные вопросы, и киевляне обратились в ФИФА с просьбой о снятии санкций с парагвайцев.