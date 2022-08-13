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  4. Динамо попросило ФИФА снять санкции с парагвайской Олимпии
Украина. Премьер лига
13 августа 2022, 10:26 |
872
0

Динамо попросило ФИФА снять санкции с парагвайской Олимпии

Спор между клубами вокруг трансфера Дерлиса Гонсалеса окончательно улажен

13 августа 2022, 10:26 |
872
0
Динамо попросило ФИФА снять санкции с парагвайской Олимпии
ФК Олимпия Асунсьон. Дерлис Гонсалес (слева)

Киевское «Динамо» направило официальное письмо в адрес ФИФА с просьбой о снятии санкций с парагвайской «Олимпии», из-за которых клуб из Асунсьона ранее не имел права регистрировать новых футболистов.

«Я с огромным удовлетворением сообщаю, что киевское «Динамо» официально обратилось в ФИФА с просьбой снять все санкции, наложенные на «Олимпию» по делу о трансфере Дерлиса Гонсалеса. Тем самым мы переворачиваем страницу, и начинаем работать над решением других проблем», - сообщил президент парагвайского клуба Мигель Кардона.

Ранее сообщалось, что «Динамо» пошло на заключение соглашения с «Олимпией» по делу, в рамках которого парагвайский клуб был должен украинскому 5,5 миллионов долларов за переход Дерлиса Гонсалеса.

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Олимпия Асунсьон Дерлис Гонсалес Динамо Киев санкции ФИФА ФИФА трансферы УПЛ трансферы
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Источник ABC Digital Paraguay
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