Динамо попросило ФИФА снять санкции с парагвайской Олимпии

Киевское «Динамо» направило официальное письмо в адрес ФИФА с просьбой о снятии санкций с парагвайской «Олимпии», из-за которых клуб из Асунсьона ранее не имел права регистрировать новых футболистов.

«Я с огромным удовлетворением сообщаю, что киевское «Динамо» официально обратилось в ФИФА с просьбой снять все санкции, наложенные на «Олимпию» по делу о трансфере Дерлиса Гонсалеса. Тем самым мы переворачиваем страницу, и начинаем работать над решением других проблем», - сообщил президент парагвайского клуба Мигель Кардона.

Ранее сообщалось, что «Динамо» пошло на заключение соглашения с «Олимпией» по делу, в рамках которого парагвайский клуб был должен украинскому 5,5 миллионов долларов за переход Дерлиса Гонсалеса.