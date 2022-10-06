С Холандом и Александром-Арнольдом. Оглашена сборная 3-го тура ЛЧ
Составлена неофициальная команда недели турнира
Известный футбольный портал Whoscored презентовал свою версию сборной 3-го тура Лиги чемпионов.
В нее вошли сразу три игрока из «Манчестер Сити», который дома разгромил «Копенгаген» со счетом 5:0 (Эрлинг Холанд оформил в игре дубль). Два представителя у «Наполи», одержавшего в Амстердаме разгромную победу со счетом 6:1 над «Аяксом».
Отметим присутствие в сборной на правом фланге обороны мерсисайдцам Трента Александра-Арнольда, который стал автором гола-красавца в матче «Ливерпуля» с «Рейнджерс» (2:0).
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