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Лига чемпионов
04 октября 2022, 22:35 | Обновлено 04 октября 2022, 22:41
976
0

ВИДЕО. Со штрафного в девятку. Трент забил красивый гол в ЛЧ за Ливерпуль

Трент Александер-Арнольд на 7-й минуте открыл счет в игре против «Рейнджерс»

04 октября 2022, 22:35 | Обновлено 04 октября 2022, 22:41
976
0
ВИДЕО. Со штрафного в девятку. Трент забил красивый гол в ЛЧ за Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает шотландский «Рейнджерс».

Трент Александер-Арнольд на 7-й минуте открыл счет для хозяев поля (1:0), забив гол чудесным ударом со штрафного в девятку.

ВИДЕО. Со штрафного в девятку. Трент забил красивый гол в ЛЧ за Ливерпуль

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Ливерпуль Лига чемпионов Глазго Рейнджерс видео голов и обзор Трент Александер-Арнольд
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Источник Sport.ua
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