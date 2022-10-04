Лига чемпионов04 октября 2022, 22:35 | Обновлено 04 октября 2022, 22:41
976
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ВИДЕО. Со штрафного в девятку. Трент забил красивый гол в ЛЧ за Ливерпуль
Трент Александер-Арнольд на 7-й минуте открыл счет в игре против «Рейнджерс»
04 октября 2022, 22:35 | Обновлено 04 октября 2022, 22:41
976
0
4 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает шотландский «Рейнджерс».
Трент Александер-Арнольд на 7-й минуте открыл счет для хозяев поля (1:0), забив гол чудесным ударом со штрафного в девятку.
ВИДЕО. Со штрафного в девятку. Трент забил красивый гол в ЛЧ за Ливерпуль
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