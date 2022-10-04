4 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает шотландский «Рейнджерс».

Трент Александер-Арнольд на 7-й минуте открыл счет для хозяев поля (1:0), забив гол чудесным ударом со штрафного в девятку.

ВИДЕО. Со штрафного в девятку. Трент забил красивый гол в ЛЧ за Ливерпуль