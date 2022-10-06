Источник: Севилья нашла замену Лопетеги

«Севилья» оперативно нашла нового главного тренера после увольнения Хулена Лопетеги. По информации инсайдера Фабрицио Романо, команду возглавит Хорхе Сампаоли.

Сейчас стороны обсуждают последние детали контракт, после чего о назначении будет объявлено официально. Контакты между сторонами начались еще несколько дней назад, когда кресло под Лопетеги уже заметно шаталось.

Ранее Сампаоли уже работал с «Севильей» в 2016 – 2017 годах. Предыдущим местом работы 62-летнего чилийца был «Марсель», который он покинул минувшим летом.