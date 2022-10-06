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  4. Источник: Севилья нашла замену Лопетеги
Испания
06 октября 2022, 11:08 |
725
0

Источник: Севилья нашла замену Лопетеги

Команду возглавит Хорхе Сампаоли

06 октября 2022, 11:08 |
725
0
Источник: Севилья нашла замену Лопетеги
Getty Images/Global Images Ukraine

«Севилья» оперативно нашла нового главного тренера после увольнения Хулена Лопетеги. По информации инсайдера Фабрицио Романо, команду возглавит Хорхе Сампаоли.

Сейчас стороны обсуждают последние детали контракт, после чего о назначении будет объявлено официально. Контакты между сторонами начались еще несколько дней назад, когда кресло под Лопетеги уже заметно шаталось.

Ранее Сампаоли уже работал с «Севильей» в 2016 – 2017 годах. Предыдущим местом работы 62-летнего чилийца был «Марсель», который он покинул минувшим летом.

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Хорхе Сампаоли Севилья Хулен Лопетеги Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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