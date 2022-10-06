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  4. Владислав КАБАЕВ: «Когда играем в Польше, у нас нет ощущения, что мы дома»
Лига Европы
06 октября 2022, 10:46 | Обновлено 06 октября 2022, 10:49
538
1

Владислав КАБАЕВ: «Когда играем в Польше, у нас нет ощущения, что мы дома»

Футболист рассказал европейским СМИ о проблемах, с которыми сталкиваются украинские команды

06 октября 2022, 10:46 | Обновлено 06 октября 2022, 10:49
538
1
Владислав КАБАЕВ: «Когда играем в Польше, у нас нет ощущения, что мы дома»
ФК Динамо. Владислав Кабаев (в центре)

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев рассказал о трудностях, с которыми сталкивается киевская команда в текущем сезоне в рамках еврокубков и национального чемпионата.

«Теперь мы намного больше путешествуем, и это намного утомительнее. У нас больше нет сборов в одном месте, мы всегда находимся в движении. Когда мы играем в Польше, у нас нет ощущения, что мы дома. Мы благодарны болельщикам за то, что они пришли, но было бы лучше и приятнее играть в Киеве».

«С психологической точки зрения сложно [переживать разлуку с близкими]. Наших семей здесь нет. Мы очень мало времени проводим вместе. Война оказывает большое давление на футболистов и наши семьи. Конечно, нам очень тяжело», - рассказал Кабаев.

Напомним, 27-летний Кабаев перешел в «Динамо» из «Зари» в летнее трансферное окно, подписав с «бело-синими» контракт на четыре года.

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Источник: Динамо расторгло контракт с Кадири
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Источник Ziare.com
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Octopus
Очередное нытье кривоного недофутболиста. Какие несчастные и ранимые.. Тем, кто потерял дом буквально и без копейки в кармане вынужден бежать от войны не хочешь посочувствовать? Не чувствует он себя дома, полякам, которые нам серьезно помогают, очень приятно щас такое услышать.
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