Холанд обошел Луиса Суареса по голам в Лиге чемпионов

Вчера «Манчестер Сити» в третьем туре Лиги чемпионов разгромил «Копенгаген» 5:0. Дубль на счету Эрлинга Холанда.

Теперь на счету 22-летнего норвежца 28 голов в Лиге чемпионов. По этому показателю он обошел таких легенд, как Луис Суарес и Ривалдо. При этом Холанд забил 28 голов в 22 матчах, а Суаресу и Ривалдо понадобилось для 27 голов по 73 матча.

Теперь в списке бомбардиров Холанд сравнялся с Райаном Гиггзом и Жан-Пьером Папеном – у них также по 28 голов.