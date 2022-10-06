Лига чемпионов06 октября 2022, 10:41 |
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Холанд обошел Луиса Суареса по голам в Лиге чемпионов
Форвард «Манчестер Сити» продолжает бить рекорды
06 октября 2022, 10:41 |
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Вчера «Манчестер Сити» в третьем туре Лиги чемпионов разгромил «Копенгаген» 5:0. Дубль на счету Эрлинга Холанда.
Теперь на счету 22-летнего норвежца 28 голов в Лиге чемпионов. По этому показателю он обошел таких легенд, как Луис Суарес и Ривалдо. При этом Холанд забил 28 голов в 22 матчах, а Суаресу и Ривалдо понадобилось для 27 голов по 73 матча.
Теперь в списке бомбардиров Холанд сравнялся с Райаном Гиггзом и Жан-Пьером Папеном – у них также по 28 голов.
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Комментарии 1
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Це пздц, жаль що норвегія слабка збірна але якщо нарешті мс візьме лч то золотий м'яч буде його
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