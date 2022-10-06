Вопреки слухам. Днепр-1 близок к подписанию нового контракта со Сватком

«Днепр-1» ведет переговоры о продлении контракта с 28-летним центральным защитником Александром Сватком.

Как сообщает источник, стороны близки к взаимопониманию, что позволит капитану команды остаться в ее рядах и после 31 декабря, когда у него истекает срок нынешнего контракта.

Также отмечается, что другое решение капитана «Днепра-1» выглядело бы странно, учитывая тот факт, что клуб максимально поддерживал защитника в тяжелый момент восстановления после травм.

Ранее Сватка сватали в клубы из Венгрии, Польши и МЛС.