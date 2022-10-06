Украина. Премьер лига06 октября 2022, 10:29 |
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Вопреки слухам. Днепр-1 близок к подписанию нового контракта со Сватком
Ранее центрбека сватали в заграничные клубы
06 октября 2022, 10:29 |
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«Днепр-1» ведет переговоры о продлении контракта с 28-летним центральным защитником Александром Сватком.
Как сообщает источник, стороны близки к взаимопониманию, что позволит капитану команды остаться в ее рядах и после 31 декабря, когда у него истекает срок нынешнего контракта.
Также отмечается, что другое решение капитана «Днепра-1» выглядело бы странно, учитывая тот факт, что клуб максимально поддерживал защитника в тяжелый момент восстановления после травм.
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