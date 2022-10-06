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Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 10:29 |
94
0

Вопреки слухам. Днепр-1 близок к подписанию нового контракта со Сватком

Ранее центрбека сватали в заграничные клубы

06 октября 2022, 10:29 |
94
0
Вопреки слухам. Днепр-1 близок к подписанию нового контракта со Сватком
СК Днепр-1. Александр Сваток

«Днепр-1» ведет переговоры о продлении контракта с 28-летним центральным защитником Александром Сватком.

Как сообщает источник, стороны близки к взаимопониманию, что позволит капитану команды остаться в ее рядах и после 31 декабря, когда у него истекает срок нынешнего контракта.

Также отмечается, что другое решение капитана «Днепра-1» выглядело бы странно, учитывая тот факт, что клуб максимально поддерживал защитника в тяжелый момент восстановления после травм.

Ранее Сватка сватали в клубы из Венгрии, Польши и МЛС.

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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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