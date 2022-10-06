Александр ЗУБКОВ: «Было бы вдвойне круче, если бы мы увезли очки»

Атакующий полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков дал оценку игре 3-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», в которой дончане уступили со счетом 1:2. Автором гола престижа «Шахтар» стал, как известно, Зубков.

– Это был сложный матч. Мы понимали против кого играли. Понятно, что преимущество было у «Реала», и первые 30 минут дались нам очень тяжело. Поначалу была нервозность. Все-таки мы менее опытная команда, чем «Реал». На таком уровне любая ошибка может дорого стоить. У нас было много потерь, но думаю, что ближе к концу первого тайма уже успокоились и попытались навязать свою игру.

– Забить «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» - это круто.

– Конечно, забить на таком стадионе «Реалу» в присутствии такого количества его болельщиков – это круто. Но было бы вдвойне круче, если бы мы увезли отсюда очки.

– Создалось впечатление, что вы и не праздновали гол. Почему?

– Наверное, к концу первого тайма силы уже покидали. Поэтому не было таких эмоций.

– Слышали, как вам после матча аплодировали болельщики?

– Да, мы сделали круг, поблагодарив и наших болельщиков, и болельщиков «Реала», потому что, действительно, была очень хорошая атмосфера, в которой всегда приятно играть.

Видеообзор матча «Реал» – «Шахтер»