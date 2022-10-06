6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.

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В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а затем взял верх над кипрском «Аполлоном» (3:1).

Днепр-1 – Вадуц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.