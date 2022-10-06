Лига конференций06 октября 2022, 07:53 | Обновлено 06 октября 2022, 08:25
327
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Днепр-1 – Вадуц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 октября в 19:45 матч 3-го тура Лиги конференций
06 октября 2022, 07:53 | Обновлено 06 октября 2022, 08:25
327
0
6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а затем взял верх над кипрском «Аполлоном» (3:1).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Днепр-1 – Вадуц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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