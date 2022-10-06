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Лига чемпионов
06 октября 2022, 07:32 | Обновлено 06 октября 2022, 07:36
316
0

Стефано ПИОЛИ: «Мы могли добиться большего в Лондоне»

Наставник «Милана» – о разгроме команды в матче с «Челси» (0:3)

06 октября 2022, 07:32 | Обновлено 06 октября 2022, 07:36
316
0
Стефано ПИОЛИ: «Мы могли добиться большего в Лондоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главные тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поединок 3-го тура Лиги чемпионов, в котором «россонери» в Лондоне проиграли «Челси», пропустив три безответных мяча.

«Начали игру хорошо, но потом допустили много неверных решений. Определенно, мы могли добиться большего. Второй гол «Челси» был ключевым в матче, он изменил наше отношение. А на таком уровне нельзя позволять себе сбавлять обороты», — заявил Пиоли.

Проиграв «Челси», в таблице группы Е Лиги чемпионов «Милан» занимает 3 место, имея 4 очка. Он по дополнительным показателям уступает лондонцам. Лидирует «РБ Зальцбург» (5 пунктов). 11 октября «Милан» и «Челси» повторно выяснят отношения уже в Италии.

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Источник УЕФА
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