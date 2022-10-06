Стефано ПИОЛИ: «Мы могли добиться большего в Лондоне»

Главные тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поединок 3-го тура Лиги чемпионов, в котором «россонери» в Лондоне проиграли «Челси», пропустив три безответных мяча.

«Начали игру хорошо, но потом допустили много неверных решений. Определенно, мы могли добиться большего. Второй гол «Челси» был ключевым в матче, он изменил наше отношение. А на таком уровне нельзя позволять себе сбавлять обороты», — заявил Пиоли.

Проиграв «Челси», в таблице группы Е Лиги чемпионов «Милан» занимает 3 место, имея 4 очка. Он по дополнительным показателям уступает лондонцам. Лидирует «РБ Зальцбург» (5 пунктов). 11 октября «Милан» и «Челси» повторно выяснят отношения уже в Италии.