Ренн – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 октября в 22:00 матч 3-го тура Лиги Европы
6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы играют французский «Ренн» и киевское «Динамо».
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В первом туре «Динамо» потерпело поражение от турецкого «Фенербахче» (1:2), а затем проиграло кипрскому клубу АЕК Ларнака (0:1).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ренн – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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Крупная победа Ренна
2 голоса 25 %
Минимальная победа Ренна
1 голос 12.5 %
Ничья
1 голос 12.5 %
Минимальная победа Динамо
4 голоса 50 %
Крупная победа Динамо
0 голосов 0.1 %
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