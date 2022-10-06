Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ренн – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Ренн
06.10.2022 22:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
06 октября 2022, 07:39 | Обновлено 06 октября 2022, 08:02
436
0

Ренн – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 октября в 22:00 матч 3-го тура Лиги Европы

06 октября 2022, 07:39 | Обновлено 06 октября 2022, 08:02
436
0
Ренн – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы играют французский «Ренн» и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре «Динамо» потерпело поражение от турецкого «Фенербахче» (1:2), а затем проиграло кипрскому клубу АЕК Ларнака (0:1).

Ренн – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку

Опрос

Голосов 8
Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 3-го тура 🏆 Лиги Европы между командами Ренн и Динамо, который пройдет 6 октября во Франции

Крупная победа Ренна

2 голоса 25 %

Минимальная победа Ренна

1 голос 12.5 %

Ничья

1 голос 12.5 %

Минимальная победа Динамо

4 голоса 50 %

Крупная победа Динамо

0 голосов 0.1 %

Результаты
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
По теме:
Арсенал – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Омония – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ренн – Динамо
Динамо Киев Лига Европы Ренн - Динамо Ренн смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
Футбол | 05 октября 2022, 20:50 7
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд

5 октября в 22:00 в Мадриде пройдет матч 3-го тура Лиги чемпионов

Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06 октября 2022, 00:25 1
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

Наставник Руха U-19: «Победили Заглембе за счет желания»
Футбол | 06.10.2022, 03:45
Наставник Руха U-19: «Победили Заглембе за счет желания»
Наставник Руха U-19: «Победили Заглембе за счет желания»
Шахтер проиграл Реалу, Рух U-19 прошел Заглембе, Севилья уволила Лопетеги
Футбол | 06.10.2022, 05:50
Шахтер проиграл Реалу, Рух U-19 прошел Заглембе, Севилья уволила Лопетеги
Шахтер проиграл Реалу, Рух U-19 прошел Заглембе, Севилья уволила Лопетеги
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Футбол | 05.10.2022, 09:25
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
05.10.2022, 05:19 1
Теннис
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
04.10.2022, 19:28
Бокс
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
04.10.2022, 14:39 9
Футбол
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
05.10.2022, 22:56 4
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
05.10.2022, 01:50 2
MMA
Известная польская биатлонистка приостановила карьеру
Известная польская биатлонистка приостановила карьеру
04.10.2022, 13:28 1
Биатлон
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
05.10.2022, 23:15 4
Футбол
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
05.10.2022, 23:52 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности