Лига чемпионов06 октября 2022, 03:21 | Обновлено 06 октября 2022, 04:05
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РОДРИГО: «Надеемся, что в следующем матче реализуем больше моментов»
Вингер «Реала» – о домашней победе над «Шахтером»
06 октября 2022, 03:21 | Обновлено 06 октября 2022, 04:05
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21-летний бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Считаю, в этом наша локальная неудача, что мы не смогли забить побольше. Было создано множество голевых моментов, но, думаю, велика доля случая в том, что мы ограничились только двумя голами. Давайте надеяться на то, что в следующем матче реализуем больше», - сказал Родриго.
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