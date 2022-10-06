РОДРИГО: «Надеемся, что в следующем матче реализуем больше моментов»

21-летний бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Считаю, в этом наша локальная неудача, что мы не смогли забить побольше. Было создано множество голевых моментов, но, думаю, велика доля случая в том, что мы ограничились только двумя голами. Давайте надеяться на то, что в следующем матче реализуем больше», - сказал Родриго.