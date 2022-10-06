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Лига чемпионов
06 октября 2022, 03:21 | Обновлено 06 октября 2022, 04:05
26
0

РОДРИГО: «Надеемся, что в следующем матче реализуем больше моментов»

Вингер «Реала» – о домашней победе над «Шахтером»

06 октября 2022, 03:21 | Обновлено 06 октября 2022, 04:05
26
0
РОДРИГО: «Надеемся, что в следующем матче реализуем больше моментов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

21-летний бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Считаю, в этом наша локальная неудача, что мы не смогли забить побольше. Было создано множество голевых моментов, но, думаю, велика доля случая в том, что мы ограничились только двумя голами. Давайте надеяться на то, что в следующем матче реализуем больше», - сказал Родриго.

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Родриго Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Шахтер
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Источник УЕФА
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