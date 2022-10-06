ЙОВИЧЕВИЧ: «Парни могут выйти из храма футбола с высоко поднятой головой»

Пресс-конференция главного тренера донецкого «Шахтера» Игора Йовичевича по итогам матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

– Какие у вас ощущения после минимального поражения в матче, который развивался достаточно хорошо для вас? И видели ли вы возможность набрать очки в этой игре?

– Да, в этом матче было понемногу всего. Нам не хватило опыта, прежде всего в начале. Мы давали много свободного пространства «Реалу», который очень хорошо действует в завершении атаки. Нам не хватает опыта как раз таких матчей. Плюс, конечно, мы играли против лучшей команды мира, и этого нельзя скрывать. Но чем больше мы будем проводить таких матчей, тем лучше будем играть как команда. В некоторых аспектах и отрезках мы были не просто наравне с «Реалом», но иногда и превосходили соперника. Наши футболисты в некоторых моментах играли так, что лучшие футболисты «Реала» не могли их нейтрализовать. Это позволяет мне испытывать гордость и позитивные эмоции, которые останутся со мной. Считаю, Мадрид выиграл заслуженно – они простили нас в некоторых моментах. У Мудрика были возможности, и в итоге мы могли завершить матч вничью. Но адреналин, который ощущается в такие мгновения, не позволил нам добыть необходимый результат. Однако мы признаем, что играли против лучшей команды в мире, и понимаем: того, чего нам не хватило сегодня, может хватить против других команд.

– Вы сказали, что «Реал» – лучшая команда мира. Как вам их сегодняшняя игра?

– Мы полностью осознаем их мощь. Но еще перед матчем мы отметили, что не всегда они должны играть великолепно, чтобы достигать нужного результата. Качество, которое они демонстрируют на поле, является невероятным. Они полностью контролируют время. Мы можем менять фланги, комбинировать, а потом «Реал» проводит одну из своих атак и забивает. Мы иногда не можем демонстрировать полностью комбинационную игру из-за того, что нам не хватает опыта в этом аспекте. Они создают моменты против нас в достаточно спокойном ритме, потому что знают, как это делать. И, повторюсь, чем больше у нас будет таких игр, тем больше опыта мы получим и тем спокойнее будем это воспринимать.

– «Лейпциг» выиграл у «Селтика». Какими вы видите свои решающие матчи с этими командами?

– Каждая игра важна. Сейчас мы будем анализировать то, что произошло сегодня, с точки зрения эмоциональной части, чтобы не совершать простых ошибок, которые были необязательны. На матч в Варшаве придет много украинцев – они будут нас поддерживать. Мне кажется, следующая игра с «Реалом» будет немного проще благодаря поддержке трибун. Но, конечно, легкой она не будет. Непросто подготовиться к такой игре, особенно в условиях, когда ты вынужден постоянно путешествовать. К тому же надо соответствовать ожиданиям, ведь все ждут от нас именно победы. Что мы можем пообещать? Что будем бороться всегда. Мы будем сосредоточенны, мы будем мотивированны. И, думаю, когда разогрев завершится, мы продемонстрируем свой лучший матч. Мы можем играть хорошо и можем удивлять, как мы удивили «Лейпциг». Да, конечно, сегодня Мадрид победил заслуженно, но в нашей игре тоже были позитивные моменты, которые мы постараемся улучшить.

– Часть «Сантьяго Бернабеу» аплодировала вашим игрокам после окончания игры. Как вы это оцените?

– Да, мадридская публика всегда умела уважать, но умела и судить игроков – так было и раньше, и я сам это почувствовал на своем опыте. Вы знаете лучше меня, что в свой первый год футболисты не были такими, как сейчас. Это всегда опыт, результат того, что ты хорошо играешь, учишься на своих ошибках. Винисиус не был таким, а теперь он – один из лучших игроков мира. Я своим ребятам скажу только то, что они могут гордиться собой за ту борьбу, которую навязали Мадриду. Мы проиграли? Да. Благодарим команду Карло Анчелотти за их игру. Но мы не остаемся с плохими ощущениями от этого поединка. Я доволен тем, как прошел матч: сначала была определенная нервозность, Швед, Мудрик имели свои моменты, но мы не можем игнорировать тот факт, что соперник был лучше и заслуженно победил. Однако и мы имели хорошие моменты и получили позитивные впечатления от игры.

– Что вы сказали своим футболистам после игры, когда сделали круг в центре поля? И что почувствовали, когда вернулись на «Бернабеу»?

– Повторюсь, что наши парни могут выйти из храма футбола с высоко поднятой головой. Мы сделали гордыми всех болельщиков Украины, которые видели, как мы сражались, как мы пытались реализовать наши амбиции. И также благодарны нашим соотечественникам – мы берем с них пример: как они сражаются за свободу, так и мы бьемся на поле. И мы имеем гражданскую ответственность: продемонстрировать такую же борьбу и никогда не сдаваться. Мы должны только продолжать наши усилия. Я им сказал, что они могут поднять голову выше, и сказал им, что тех вещей, которые они показали в этом матче, может оказаться достаточно против других команд. Против сильнейшей команды мира, возможно, нужно что-то большее, но с менее мощными соперниками показанная нами сегодня игра может быть достаточной. А что касается моих эмоций, то прошло 30 лет с тех пор, как я играл, но это невероятные ощущения – дебютировать в качестве тренера команды Лиги чемпионов на таком стадионе, где начинал свою карьеру столько лет тому назад. Это радость, это очень сильные эмоции и незабываемые ощущения.

– Какие воспоминания и впечатления остались у вас от Бразилии и игры там в качестве футболиста «Гуарани»?

– Да, в 1999 году я играл в Бразилии. На меня тогда не очень рассчитывал тренер, и на девять месяцев я отправился в чемпионат Бразилии, где получил невероятное удовольствие. Там очень хорошие болельщики, которые умеют поддерживать. Мы играли против лучших команд Бразилии: Паулиста, Лига Кариока – это была одна из сильнейших лиг мира. Играть против таких клубов, как «Сантос», – это для меня было незабываемо.